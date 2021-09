Vendredi dernier, il y a eu le lancement mondial de l’iPhone 13, qui en Chine a provoqué des files d’attente interminables de personnes espérant pouvoir l’acheter.

Le South China Morning Post a publié une vidéo sur Twitter montrant des centaines de personnes « folles » courant dans un centre commercial de la province chinoise du Shaanxi. En très peu de temps, une énorme file d’attente s’est formée sur les escalators menant à une boutique de téléphonie dans le centre commercial.

Hundreds of people were seen running into a shopping mall in northwestern China’s Shaanxi province to buy the new iPhone. pic.twitter.com/coBPsTrQ1A

— South China Morning Post (@SCMPNews) September 27, 2021