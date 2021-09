Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de commencer la production du prochain MacBook Air basé sur Apple Silicon au troisième trimestre 2022.

Kuo confirme que le nouveau MacBook Air aura un design entièrement repensé, avec un écran mini-LED et un nouveau processeur Apple Silicon (M1x ou M2). Initialement, l’analyste avait prédit un lancement mi-2022, mais maintenant on parle du début du troisième trimestre pour le démarrage de la production en série. Cela signifie que les ventes devraient commencer à l’automne.

Le nouveau MacBook Air devrait être doté d’une apparence plus fine et plus légère, de deux ports USB-C et d’un connecteur de charge MagSafe. La dernière version du MacBook Air, celle avec la puce M1, a été lancée en novembre 2020 et pour cette raison, beaucoup attendaient un nouveau modèle d’ici la fin de cette année. Sauf surprise, ce ne sera pas comme ça.

De plus, Kuo ajoute que les livraisons de tous les MacBook Apple Silicon seront réduites au premier semestre 2022 en raison de pénuries de composants et de la baisse de la demande due au retour au bureau et à l’école dans plusieurs pays. Le MacBook Air lui-même pourrait convaincre de nombreuses personnes d’attendre son lancement avant d’acheter un nouveau MacBook.

Nous prévoyons que les livraisons de MacBook à processeur Apple Silicon seront réduites d’environ 15% au cours du premier semestre 2022 et attribuons cela à trois raisons : 1) pénurie de composants, 2) changement structurel de la demande dans l’ère post-COVID-19 et 3) transition du produit entre les anciens et les nouveaux modèles.

Selon Kuo, la pénurie de composants est principalement due au manque persistant de circuits intégrés pour la gestion de l’alimentation, pour lesquels les délais de livraison s’étendent actuellement jusqu’à 52 semaines. Cette pénurie affectera tous les fabricants de PC, mais Apple a un avantage grâce à des accords particuliers avec la plupart des fournisseurs.

De nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec processeurs Apple Silicon devraient être présentés cet automne.