Certains utilisateurs d’iPhone plus anciens tels que l’iPhone 6s ou l’iPhone SE préfèrent ne pas mettre à jour vers la dernière version d’iOS par crainte d’une baisse des performances. Qu’en est-il vraiment ?

Les premiers tests effectués sur d’anciens iPhone avec iOS 15 n’ont donné aucun signe alarmant, ni en termes de performances, ni en termes d’autonomie. En effet, certains appareils fonctionnent plus rapidement qu’iOS 14, quoique légèrement. Les tests ont été effectués par la chaîne YouTube iAppleBytes via l’application d’analyse comparative Geekbench.

Performance

Avec iOS 15, l’iPhone SE 2016 a obtenu 1041 points au test Geekbench 5 Multi-Core, 1042 avec iOS 14.8 et 1042 avec iOS 13.7. L’iPhone 6S a marqué 1039 points avec iOS 15 et a obtenu le même résultat avec iOS 14.8, tandis qu’avec iOS 13.7 il a atteint 1042.

Le test sur l’iPhone 7 a enregistré 1393 points avec iOS 15, 1407 avec iOS 14.8 et 1403 avec iOS 13.7, pour un écart de moins de 1%. L’iPhone 8 a plutôt atteint 2405 points avec iOS 15, 2271 avec iOS 14.8 et seulement 2071 avec iOS 13.7, avec une augmentation des performances d’environ 16%.

Quant à l’iPhone XR, avec iOS 15 nous atteignons 2504 points sur Geekbench 5, 2510 sur iOS 14.8 et 2556 sur iOS 13.7, avec une baisse d’environ 2%. Enfin, un iPhone 11 avec la nouvelle version du système d’exploitation a enregistré 3245 points contre les 3289 d’iOS 14.8 (une petite baisse de 1%).

Autonomie de la batterie

En ce qui concerne la batterie, mettre iOS 15 sur un appareil plus ancien augmente généralement la durée de vie de la batterie, mais il existe quelques exceptions.

Un iPhone SE 2016 a fonctionné pendant 2 heures et 53 minutes avec iOS 15, moins de 3 heures et 8 minutes sur iOS 13 et 3 heures et 5 minutes sur iOS 12.4.1. L’iPhone 6S a atteint 2 heures et 45 minutes avec iOS 15, contre 3 heures et 21 minutes d’iOS 13 et 3 heures et 24 minutes d’iOS 12.4.1.

L’iPhone 7, en revanche, a de meilleurs résultats : avec iOS 15, vous obtenez 3 heures et 43 minutes, avec iOS 13 à 3 heures et 14 minutes et avec iOS 12.4.1 à 3 heures et 6 minutes. L’iPhone 8 s’améliore également en termes d’autonomie : 3 heures et 27 minutes avec iOS 15, 3 heures et 19 minutes avec iOS 13 et 3 heures et 22 minutes avec iOS 12.4.1.

Quant à l’iPhone XR, avec iOS 15, l’autonomie était de 5 heures et 10 minutes, contre 5 heures et 40 minutes d’iOS14. Peu de différences sur l’iPhone 11, qui avec iOS 15 atteint 5 heures et 28 minutes, tandis qu’avec iOS 14 à 5 heures et 25 minutes.

Conclusion

Les données répertoriées dans cet article ne sont pas scientifiques, mais elles concernent toujours la plupart des appareils. Cela signifie que vous pouvez passer à iOS 15 sans problèmes particuliers en termes de performances ou d’autonomie, contrairement à ce qui s’est passé plusieurs fois par le passé. Bien qu’Apple vous permette de rester sur iOS 14 et de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité, la dernière version d’iOS est mise à jour plus souvent et apporte toujours des nouvelles, même sur les appareils plus anciens.

Et vous, avez-vous constaté des ralentissements ?