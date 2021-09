L’Apple Watch Series 6 est considérée comme fiable pour surveiller la saturation en oxygène du sang pour les affections pulmonaires, selon une étude de l’Université de Sao Paulo.

L’Apple Watch Series 6 (comme la Series 7) intègre un capteur de surveillance de l’oxygène dans le sang, grâce auquel les utilisateurs peuvent vérifier certains paramètres de leur santé.

L’étude de l’Université brésilienne de Sao Paulo, publiée dans Nature Magazine, a comparé l’Apple Watch Series 6 à une paire d’oxymètres de pouls commerciaux utilisés dans les hôpitaux. Environ 100 patients dans une clinique pulmonaire avec une maladie pulmonaire interstitielle (ILD) et une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ont été analysés avec ces appareils.

L’étude a observé de fortes corrélations entre l’Apple Watch et les oxymètres commerciaux pour évaluer les mesures de la fréquence cardiaque et l’oxymétrie. Bien que l’Watch ait tendance à signaler des valeurs d’oxymétrie plus élevées en moyenne, l’étude n’a trouvé aucune différence significative dans les valeurs d’oxygène dans le sang et de fréquence cardiaque.

« Nos résultats indiquent que l’Apple Watch Series 6 est un moyen fiable d’atteindre la fréquence cardiaque et la SPO2 chez les patients atteints de maladies pulmonaires dans des conditions contrôlées. Les progrès de la technologie des montres intelligentes continuent de s’améliorer et des études visant à évaluer la précision et la fiabilité de divers types de maladies doivent être menées en permanence. »

Apple mène également plusieurs études dans divers domaines médicaux, en collaboration avec des organisations extérieures. En avril, il a collaboré avec l’Université de Washington et la Seattle Flu Study pour savoir si l’Apple Watch peut prédire certaines maladies respiratoires.