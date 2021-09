L’App Store est désormais un véritable vivier de titres dédiés à la saga du Seigneur des Anneaux, avec de nombreuses solutions ludiques pour tous les goûts. Un nouveau titre dédié à la saga de Tolkien est désormais officiellement disponible, prêt à vous ramener en Terre du Milieu. Le Seigneur des Anneaux: Appel est maintenant disponible.

Le jeu de stratégie mobile officiel basé sur la trilogie emblématique de Tolkien recrée le monde fantastique de la saga avec une fidélité extrême et des graphismes de grande envergure. Après la réapparition de l’Anneau Unique, toutes les factions de la Terre du Milieu seront impliquées dans une grande guerre. Vous devrez alors construire votre colonie, la fortifier pour rendre vos stratégies efficaces. Chaque bâtiment fonctionne de manière autonome et votre puissance augmente au fur et à mesure que la colonie se développe. Dans le même temps, vous devrez essayer d’étendre votre domination et de renforcer votre armée pour faire face aux incursions ennemies.

De la noble majesté de Minas Tirith à la tour de Barad-dûr, vous visiterez tous les lieux emblématiques de la saga pour une expérience visuelle et narrative fantastique.

Le titre est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 10 ou version ultérieure.

Le Seigneur des Anneaux: Appel – GRATUIT