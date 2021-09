Entre démontages et premiers tests, voici tous les détails sur les batteries des nouveaux iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Tous les iPhone 13 ont des batteries plus grosses que les modèles précédents. En particulier :

iPhone 13 mini : 2,406 mAh

iPhone 13 : 3 227 mAh

iPhone 13 Pro : 3 095 mAh

iPhone 13 Pro Max : 4 352 mAh

En comparaison, voici les données des batteries de la gamme iPhone 12 :

iPhone 12 mini : 2 227 mAh

iPhone 12 : 2 815 mAh

iPhone 12 Pro : 2 815 mAh

iPhone 12 Pro Max : 3 687 mAh

Test de batterie iPhone 13

Arun Maini a partagé un premier test sur l’autonomie de tous les nouveaux iPhone 13. Pour effectuer le test, tous les iPhone avaient une charge à 100% et les mêmes paramètres de luminosité et d’utilisation. Évidemment, ce n’est pas un test scientifique et ne représente pas des données d’utilisation réelles, mais ils nous donnent une idée du travail effectué par Apple pour améliorer l’autonomie de l’iPhone 13.

L’iPhone 13 Pro Max parvient à toucher 10 heures d’utilisation continue. Il s’agit d’un record absolu pour n’importe quel iPhone jamais publié par Apple.

Voici les données de tous les modèles :

iPhone 13 Pro Max : 9 heures et 52 minutes

iPhone 13 Pro : 8 heures et 17 minutes

iPhone 13 : 7 heures et 45 minutes

iPhone 13 mini : 6 heures et 26 minutes

iPhone 12 : 5 heures et 54 minutes

iPhone 11 : 4 heures et 20 minutes

iPhone SE (2020) : 3 heures et 38 minutes

Tous les modèles d’iPhone 13 font mieux que leurs versions respectives sorties en 2020, grâce à des batteries plus grosses et à l’efficacité améliorée de la puce A15 Bionic. Sur les modèles Pro, l’affichage ProMotion avec actualisation variable permet également d’améliorer la situation.