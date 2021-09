Le mode Déverrouillage avec l’Apple Watch ne fonctionne pas sur certains iPhone 13, comme l’ont confirmé plusieurs utilisateurs.

Déverrouiller avec Apple Watch est une fonctionnalité qui vous permet de déverrouiller votre iPhone avec Face ID même si vous portez le masque, ce qui facilite et accélère la reconnaissance. Cette nouveauté a été introduite en avril tout comme la réponse d’Apple au problème de la reconnaissance faciale à l’aide d’un masque. Pour résoudre le problème, la société a jugé bon d’utiliser l’Apple Watch de l’utilisateur comme méthode alternative de reconnaissance : une fois que vous avez porté et déverrouillé votre Apple Watch, il vous suffit de regarder l’iPhone comme d’habitude pour effectuer le déverrouillage via Face ID. , après quoi vous recevrez un retour haptique et une notification sur votre poignet vous informant que le déverrouillage a réussi.

Cependant, plusieurs utilisateurs signalent que ce mode ne fonctionne pas sur l’iPhone 13, car un message apparaît concernant un problème de communication avec l’Apple Watch. Redémarrer les deux appareils ou même les réinitialiser ne semble pas résoudre le problème.

À ce stade, la seule solution devra venir d’Apple avec une nouvelle mise à jour logicielle.

