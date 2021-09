En prévision de ses débuts sur Apple TV+, le premier trailer de la nouvelle série comique « Acapulco » vient de sortir sur la chaîne YouTube.

La série, racontée en espagnol et en anglais, se déroule en 1984, avec Eugenio Derbez narrant et jouant la version actuelle du personnage principal, Máximo Gallardo. Il se composera de 8 épisodes et racontera l’histoire du jeune Mexicain Máximo Gallardo (joué par Enrique Arrizon), qui trouve l’emploi de ses rêves dans la station balnéaire la plus branchée de la ville d’Acapulco. Mais il se rend vite compte que le travail est plus compliqué qu’il ne l’imaginait et ses croyances et sa morale commencent à être remises en question.

Cette série est inspirée du film à succès « How to Be A Latin Lover » et est produite pour Apple par Lionsgate Television, 3Pas Studios et The Tannenbaum Company. Ci-dessous, vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce de « Acapulco ».

Toujours dans le domaine des bandes-annonces, Apple a mis à disposition les bandes-annonces de « Puppy Place » et « Get Rolling With Otis ». Puppy Place racontera les aventures de deux frères amoureux des chiens, Charles (Riley Looc) et Lizzie Peterson (Brooklynn MacKinzie), qui élèvent différents chiots dans les huit épisodes de la première saison, essayant de leur trouver un foyer. Cette série est basée sur la série de livres de Scholastic, qui produit également la série. Elle fera ses débuts le 15 octobre prochain.

Get Rolling With Otis, quant à elle, est une série animée basée sur le célèbre livre Penguin Random House. L’histoire suivra les aventures d’un petit tracteur au grand cœur, Otis le tracteur, à Long Hill Dairy Farm, où il vit avec ses amis. Cette série débutera le 8 octobre.