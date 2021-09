Apple vient tout juste de sorite la version iOS 12.2.5 qui se destine à des appareils un plus anciens afin d’apporter quelques correctifs de sécurité.

Cette nouvelle mouture est compatible avec les appareils suivants : iPad Air 1, iPad mini 2, iPad mini 3, en plus de l’iPod touch 6, l’iPhone 5s, et les iPhone 6/6 Plus.

Si vous avez l’un de ses appareils, il est conseillé de faire cette mise à jour afin de profiter des derniers correctifs de sécurité.

Rendez-vous dans l’app Réglages dans Général > Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement puis l’installation.