Apple a lancé une nouvelle mini-série documentaire sur YouTube intitulée « The Spark ».

Apple explique que The Spark est une docusérie conçue pour explorer « les histoires sur l’origine de certaines des plus grandes chansons de la culture moderne et les voyages créatifs qui les sous-tendent ». La première vidéo de sept minutes se concentre sur « Under the Sun », une chanson de l’auteur-compositeur-interprète Cuco.

Cuco explique son processus de composition et comment il a eu l’idée de créer cette pièce, qui a pris plus d’un an pour terminer l’écriture.