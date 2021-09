Les premières images d’un iPhone 13 complètement démonté offrent un aperçu du plus petit Taptic Engine et des nouveautés de la batterie et du système TrueDepth.

Les images, qui représentent un iPhone 13‌ ou ‌iPhone 13‌ mini (aucun détail n’a été partagé), nous montrent un Taptic Engine plus petit que l’iPhone 12. La réduction de la taille fait partie des efforts d’Apple pour libérer de l’espace interne et faire de la place pour une batterie plus grande qui, comme le confirment les images, est effectivement présente sur les nouveaux modèles.

Avec l’‌iPhone 13‌, Apple a également réduit l’encoche de 20% après être restée de la même taille pendant des années. Pour ce faire, les images confirment qu’Apple a déplacé la caméra frontale sur le côté gauche du système TrueDepth, tandis que le projecteur et la caméra infrarouge sont désormais sur le côté droit. Le haut-parleur a également été déplacé vers le cadre supérieur.

Dans les prochains jours, nous devrions en apprendre davantage grâce à un vrai démontage « complet » que nous offriront les experts d’iFixit.