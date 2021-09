Grâce à deux clips vidéo tournés avec l’iPhone 13, nous pouvons jeter un œil à la qualité « Cinématique » des nouveaux modèles. Les deux courts métrages se concentrent sur le nouveau mode Cinématique d’Apple.

Le YouTuber Jonathan Morrison s’est associé à Julia Wolf et Ariel View pour tourner des clips vidéo afin de tester les fonctionnalités cinématographiques du nouvel iPhone 13. La vidéo, téléchargée sur la chaîne « Jonathan & Friends » de Morrison, suit Wolf chantant sa chanson tout en se promenant dans les rues de Claremont, Californie. Intercalés dans la vidéo, des images en coulisses montrent Morrison en train de filmer Wolf avec un iPhone 13.

Une grande partie du clip est tournée en mode Cinématique, une fonction qui floute automatiquement l’arrière-plan des séquences vidéo. Disponible sur tous les modèles d’iPhone 13 et d’iPhone 13 Pro, le mode Cinématique imite les techniques de prise de vue professionnelles en ajoutant des effets de profondeur de champ à la volée aux sujets reconnus. Des algorithmes logiciels sont utilisés pour détecter et se concentrer sur les personnes, les animaux domestiques et les objets, qui se démarquent grâce à l’arrière-plan flou.

Le mode Cinématique peut également se concentrer sur la mise au point en fonction des informations recueillies sur une scène. La fonction est capable d’anticiper lorsqu’un autre sujet entre dans le cadre, par exemple, et peut détecter quand quelqu’un s’en éloigne. Il est important de noter que la mise au point peut également être ajustée manuellement en post-production, lors de l’utilisation de logiciels Apple tels que iMovie et Final Cut Pro. Le mode cinéma, cependant, est limité à 1080p à 30 images par seconde.

Mode Cinématique de l’iPhone 13 : Problèmes en faible luminosité

La deuxième vidéo de Morrison, une reprise de « Shivers » d’Ed Sheeran interprétée par View, met en évidence les problèmes de faible luminosité. La vidéo met en scène des musiciens jouant au milieu d’une rue sur fond de coucher de soleil. Une scène difficile à capturer même dans des circonstances normales, et malheureusement le mode Cinématique ne parvient parfois pas à trouver la mise au point. Il semble que la fonctionnalité ait du mal à délimiter les bords dans un éclairage à faible contraste, un problème qui semble nécessiter une modification des paramètres de flou du système. Le résultat est un halo flou autour de la silhouette de View.

Cela dit, la plage dynamique de la vidéo est impressionnante grâce au support Dolby Vision.