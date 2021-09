Découvrons aujourd’hui combien d’heures ou de jours de travail il faut pour pouvoir s’offrir l’iPhone 13, le dernier smartphone d’Apple.

Une nouvelle recherche de Money SuperMarket nous montre combien d’heures il faut travailler dans les différents pays pour acheter l’iPhone 13, évidemment en fonction des prix de chaque endroit.

Au lieu de simplement regarder le prix total des appareils dans chaque pays, la recherche est basée sur le temps qu’une personne doit travailler pour s’offrir un iPhone 13 (la version 128 Go). La raison est simple : certains pays peuvent offrir de meilleurs prix pour acheter les nouveaux iPhone, mais le salaire minimum peut également être inférieur.

Au Brésil, qui représente les prix les plus élevés et où un iPhone 13 de 128 Go coûte l’équivalent de 1 449 $, il faut 86 jours de travail pour acheter l’appareil, soit 639 heures (en considérant environ 8 heures par jour). Cependant, le Brésil n’est pas le pays où l’iPhone 13 est moins abordable si l’on considère le salaire minimum, comme aux Philippines, où l’iPhone 13 coûte 1 025 $, les gens doivent travailler 97 jours pour l’acheter.

Hong Kong a l’iPhone 13 128 Go le moins cher au prix de 874 $. Les personnes qui y vivent avec un salaire minimum local peuvent acheter un nouvel iPhone avec 7 jours de travail. Le pays en tête de liste des iPhone 13 les moins chers est la Suisse, où les gens doivent travailler moins de 7 jours pour acheter un iPhone 13 compte tenu du salaire minimum local.

Quant à la France, un iPhone 13 de 128 Go équivaut à 90,5 heures, soit environ 12 jours de travail, toujours en considérant le salaire minimum.