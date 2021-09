Avec iOS 15, Apple a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités dans l’application Photos, notamment la possibilité de contrôler les personnes et les lieux pouvant apparaître dans les souvenirs créés automatiquement dans l’application.

Si avec iOS 14 il était possible de proposer à l’application d’afficher moins de souvenirs comme celui sélectionné, il est désormais possible de bloquer des personnes et des lieux. Dans la section « Pour vous » de l’application Photos, vous pouvez appuyer longuement sur une image avec une personne au premier plan et choisir l’option qui vous permet de limiter sa présence dans les souvenirs et d’empêcher la sélection de cette photo spécifique.

Ces nouveaux contrôles permettent de mieux gérer ce qui apparaît entre les images au premier plan, en évitant les souvenirs désagréables comme un ancien partenaire, un être cher qui n’existe plus ou des lieux liés à des situations négatives. Avec iOS 14, cette fonctionnalité était beaucoup plus générique, tandis qu’avec iOS 15, vous pouvez être plus précis et choisir des personnes, des dates et des lieux à afficher moins dans les souvenirs.