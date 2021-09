L’iPhone s’est toujours bien classé dans les enquêtes de satisfaction client, mais la même chose s’est produite cette année pour l’iPad et le MacBook, qui ont permis à Apple d’obtenir la première place dans le dernier rapport de satisfaction client américain (ACSI).

L’enquête de cette année est basée sur des entretiens avec 7 960 clients basés aux États-Unis et choisis au hasard. Ces clients ont été contactés entre le 7 juillet 2020 et le 26 juin 2021. La satisfaction globale des clients aux États-Unis avec les ordinateurs personnels (tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau) a augmenté d’un point de pourcentage à 79%.

Apple était en tête avec un score de satisfaction client de 82%, égalant le score atteint il y a un an. HP suit à la deuxième place, avec une note de 80%, contre 77% il y a un an. Acer et Samsung terminent à la troisième place avec un score de 79%. En 2020, Samsung occupait la deuxième place avec un indice de satisfaction de 81%, marquant une petite baisse que la marque sud-coréenne n’appréciera certainement pas. Malheureusement, le rapport de cette année ne ventile pas les performances de chaque marque par catégorie de produits.

Si l’on ne prend en compte que la catégorie des tablettes, il semble cependant que les clients soient moins satisfaits aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a un an, lorsque la pandémie de COVID-19 a explosé. Le score de la catégorie est tombé à 76% contre 78% l’année dernière.

Mais qu’est-ce que les clients aiment le plus ? L’enquête ACSI suggère que les clients apprécient davantage la conception globale, la facilité d’utilisation et les performances graphiques des tablettes de dernière génération.