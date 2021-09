Le partenaire d’Apple et fabricant de puces TSMC a licencié sept employés pour avoir violé « les valeurs fondamentales de l’entreprise ».

Selon les médias locaux, des employés ont été licenciés parce qu’ils ont été surpris en train de divulguer des informations confidentielles sur les clients de l’entreprise, dont Apple est le plus grand représentant. Au total, sept personnes ont été licenciées mais pour le moment il n’y a pas de détails sur les raisons exactes de cette suppression. TSMC s’est limité à déclarer que les licenciements sont dus à un comportement inapproprié qui viole les valeurs fondamentales de l’entreprise, et les dirigeants de TSMC ont déclaré qu’ils procéderaient à des contrôles de plus en plus stricts pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir.

Considérant qu’environ la moitié du chiffre d’affaires de TSMC provient d’Apple, il est raisonnable de s’attendre à ce que ces fuites concernent la société Cupertino, peut-être en référence aux puces des séries Ax et Mx produites à Taïwan.

Apple elle-même poursuit des politiques de plus en plus strictes pour lutter contre les fuites.