Apple a publié Xcode 13 qui comprend Swift 5.5 et des SDK pour iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8. En outre, la société a informé les développeurs que Xcode 13 sera nécessaire après la mise à jour vers macOS Monterey.

Si vous prévoyez de passer à macOS Monterey peu après la sortie publique cet automne, vous devrez également passer à Xcode 13, qui comprend Xcode Cloud et les derniers SDK pour iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS. Xcode 13, cependant, est compatible avec les Mac exécutant macOS Big Sur 11.3 ou une version ultérieure.

Nouveautés de Xcode 13

– Swift ajoute la prise en charge de la concurrence, une inférence de type améliorée et des builds incrémentiels plus rapides

– Le workflow de demande de tirage vous permet de visualiser et de créer des requêtes dans Xcode

– Les commentaires de revue de code avec le nom et l’avatar du commentateur sont intégrés dans l’éditeur

– L’organisateur Xcode affiche les rapports de crashs Test Flight considérablement plus rapidement

– Les collections de packages Swift vous aident à trouver et à intégrer les packages Swift dans vos propres applications

– Swift Docc crée la documentation pour votre framework ou package Swift directement à partir des commentaires de documentation de votre code source

– La comparaison rapide vous permet de comparer deux versions de votre code source dans n’importe quel éditeur

– Le mode Vim dans l’éditeur prend en charge les combinaisons de touches vim et les modes d’édition courants

– Le simulateur inclut désormais la prise en charge de CarPlay avec contrôle de la taille de l’écran, de la résolution et des méthodes de saisie variables

– Corrections de bugs supplémentaires et améliorations de la stabilité

Vous pouvez télécharger gratuitement Xcode 13 sur l’App Store.