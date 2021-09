Apple a sorti le premier trailer de « The Tragedy of Macbeth » et un nouveau trailer de « The Problem with Jon Stewart« , qui tease l’arrivée de l’émission sur Apple TV+.

« The Tragedy of Macbeth » est une adaptation en noir et blanc du classique, qui sortira en salles les 25 décembre et 14 janvier sur Apple TV+. La première bande-annonce montre le décor noir et blanc sombre, la mise en scène intense et le ton sombre du film. On entend la voix d’une sorcière en train de prononcer la phrase : « Je sens que mes pouces me démangent, quelque chose de mal est sur le point de se produire. »

Le film a été qualifié d’ambitieux, car il évite de tourner en extérieur. Le réalisateur Joel Coen dit qu’il préfère l’irréalité des scènes sonores. Dans le film, Denzel Washington joue Lord Macbeth, tandis que Frances McDormand est Lady Macbeth. Les autres membres de la distribution incluent Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson.

L’émission TV+ « The Problem with Jon Stewart » obtient également une autre bande-annonce rapide, montrant des extraits de certaines interviews et comment l’émission sera mise en place. Contrairement aux autres teasers partagés jusqu’à présent, pour la première fois, le public est montré sur scène et en studio en direct. Jon Stewart interagira avec les gens à travers des entretiens individuels, des panels de discussion et des sketchs similaires à celui qui s’est moqué de la course à l’espace.

« The Problem with Jon Stewart » sera diffusé toutes les deux semaines et se concentrera sur l’actualité. Jon Stewart se penchera sur les problèmes qui « nous affectent le plus » dans l’émission avec un podcast hebdomadaire.