Apple a publié la septième bêta du nouveau macOS Monterey, officiellement dévoilé lors de la WWDC 2021 en juin dernier.

La nouvelle version est disponible pour le moment pour tous les développeurs inscrits au programme Apple et pour l’installer via OTA, il vous suffit de lancer la recherche de nouvelles mises à jour comme d’habitude. Nous vous conseillons d’installer cette nouvelle bêta seulement un Mac dédié aux tests, au risque de faire planter la machine et de rester bloquer. En effet, certains bugs peuvent la rendre inutilisable et vous obliger à la restaurer, et possiblement perdre vos données.