Les premiers avis sur les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro arrivent des États-Unis. Il y a beaucoup de bons avis.

iPhone 13

Pour The Verge, la vraie star de l’iPhone 13 est la durée de vie de la batterie plus longue :

« Lors d’une journée de tests continus, l’iPhone 13 est arrivé de 7h à minuit avant de s’éteindre. En attendant, j’ai testé la caméra, regardé quelques vidéos, fait plusieurs tests, envoyé des e-mails et joué quelques titres. Un travail très intense pendant au moins cinq heures, donc la durée est impressionnante. Le lendemain, avec une utilisation plus légère, j’ai vu l’avertissement de batterie faible le lendemain matin. Mais la batterie de l’iPhone 13 n’est pas magique, et si vous enregistrez beaucoup de vidéos 4K, vous aurez peut-être besoin d’un chargeur en déplacement. »

CNET propose quelques détails sur le fonctionnement du mode Cinéma sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini :

« Les résultats sont bons et je suppose qu’après l’avoir suffisamment utilisé, vous aurez une idée de ce qu’il est possible de faire. Mais il y a certaines limites dont il faut être conscient. Premièrement, vous ne pouvez pas utiliser le mode Cinéma lorsqu’il fait sombre. Vous serez accueilli par un message vous demandant d’allumer le flash.

Ensuite, l’édition d’une vidéo cinématique est assez simple, mais les commandes des images clés où vous modifiez la mise au point sont petites. Vous pouvez appuyer longuement pour étendre la chronologie, mais elle se rétrécit dès que vous relâchez, ce qui rend impossible le maintien d’une vue agrandie de ces petites images clés de mise au point. »

Plus de détails sur le mode cinématique proviennent d’Engadget :

« À lui seul, le système d’Apple est assez intelligent. L’iPhone 13 a fait un excellent travail d’identification des visages (humains et animaux) dans mes clichés, et les cases jaunes ou blanches semblaient indiquer des éléments potentiels sur lesquels se concentrer. Au fur et à mesure que mes sujets se rapprochaient et s’éloignaient de l’appareil photo, ils devenaient respectivement plus clairs et plus flous. Mais quand j’ai essayé d’exercer plus de contrôle et d’ajuster le point focal, le système a eu du mal. Parfois, le sujet visé restait flou même après avoir touché le rectangle. D’autres fois, l’iPhone ne suivait pas la personne que j’avais sélectionnée en marchant derrière un obstacle, même si c’est une situation qui peut souvent se présenter.

Lorsqu’il a fonctionné comme prévu, le mode Cinéma a produit un effet agréable qui a donné aux vidéos un air professionnel. Mais à l’intensité par défaut, le flou semblait étrange ou artificiel. Le contour de la tête de mon collègue était net sur le fond adouci et j’ai dû régler le F-stop au maximum (f/16) pour obtenir un résultat plus naturel. »

Engadget sur la durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 mini :

« Malgré leurs écrans plus lumineux, Apple a déclaré que les iPhone 13 et 13 mini devraient durer jusqu’à 2,5 et 1,5 heures de plus que leurs prédécesseurs, respectivement. Alors que le 13 mini bat le 12 mini en restant allumé presque une journée complète avec une utilisation légère, le score de 13 heures et 19 minutes dans notre test d’analyse vidéo est plus court que le smartphone moyen. C’est dommage. J’adore la taille de l’iPhone 13 mini : il est beaucoup plus facile à utiliser d’une seule main. Mais le plus gros inconvénient de tout téléphone moderne aussi petit est le manque d’autonomie de la batterie. »

En ce qui concerne les performances de l’appareil photo, CNN Underscored a quelques détails sur la nouvelle fonctionnalité Styles de photo :

« Le nouveau « Styles de photo » d’Apple est ce qui se rapproche le plus d’un mode Pro, vous permettant de personnaliser la façon dont votre téléphone prendra une photo avant d’appuyer sur le déclencheur. C’est un peu comme les filtres avancés, car il s’adapte dynamiquement à chaque prise de vue. Vous pouvez choisir parmi cinq options (standard, vibrant, riche en contraste, chaud et froid) et régler la tonalité et la chaleur sur un curseur. Chaque objectif a sa propre interprétation, mais nous avons particulièrement aimé le filtre chaud qui ne sature pas mais déforme les couleurs de manière réaliste, ajoutant plus d’or ou d’orange. De même, Cool ajoutera quelques nuances de bleu tandis que le contraste riche se concentre sur le côté le plus sombre du spectre pour un look plus net. Puisqu’il s’agit d’un logiciel, il aurait été agréable de voir cette fonctionnalité également sur l’iPhone 12. »

iPhone 13 Pro

L’un des principaux changements apportés à l’iPhone 13 Pro et à l’iPhone 13 Pro Max est la nouvelle technologie ProMotion intégrée à l’écran. The Verge affirme que cet ajout tant attendu est à la hauteur du battage médiatique suscité ces derniers jours :

« En pratique, tout cela signifie que le défilement et les animations sont beaucoup plus fluides. Il présente également des avantages sur la durée de vie de la batterie car si rien ne bouge sur l’écran, l’écran doit moins se mettre à jour et consomme donc moins d’énergie.

Rien de tout cela n’est nouveau pour les utilisateurs d’Android, mais si vous n’avez jamais utilisé un affichage à taux de rafraîchissement élevé sur un téléphone, il peut être un peu difficile d’expliquer pourquoi cela fait une différence. C’est doublement vrai sur l’iPhone, car Apple a attendu trop longtemps pour intégrer cette technologie et parce qu’iOS lui-même est un système d’exploitation très fluide sans trop de déchets dans ses animations.

Lorsque je fais défiler l’iPhone 13 Pro, le texte reste lisible au lieu de devenir flou. Les choses qui bougent à l’écran sont plus fluides. Cela ressemble plus à une interaction directe avec mon doigt car l’iPhone peut littéralement changer son taux de rafraîchissement en fonction de mes mouvements. »

The Verge propose également des détails sur les améliorations de la durée de vie de la batterie avec l’iPhone 13 Pro :

« J’ai les téléphones depuis un peu moins d’une semaine, j’ai donc concentré la plupart de mon utilisation sur le plus petit iPhone 13 Pro comme une sorte de test à la baisse par rapport au Pro Max. Et mes résultats sont conformes aux affirmations. d’Apple. Un jour où nous avons vraiment poussé le téléphone avec des tonnes de vidéos 4K et une luminosité maximale à l’écran, la batterie est arrivée tôt le matin à 23 heures avec 20 pour cent restants. Un jour avec une utilisation moins intense, j’ai enregistré sept heures d’écran actif avant que l’avertissement de batterie faible ne se déclenche.

Conclusion : j’ai beaucoup plus de sécurité lorsque je quitte la maison pendant une longue journée sans apporter de batterie externe. Pour moi, la ligne qu’un smartphone doit franchir est de passer une journée normale sans anxiété de batterie. Le 13 Pro et le 13 Pro Max y parviennent facilement. »

CNET rapporte les nouvelles fonctionnalités de macrophotographie de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max :

« Dans des conditions d’éclairage vives à moyennes, j’ai trouvé la macrophotographie solide sur l’iPhone. Ce n’est pas au niveau d’un appareil photo sans miroir avec un objectif macro dédié, mais c’est l’une des meilleures implémentations d’un mode macro que j’ai vu sur un téléphone. J’ai pris de superbes photos en gros plan de nourriture, de café et j’ai même enregistré un clip vidéo cauchemardesque de fourmis rampant sur un pamplemousse en décomposition.

Dans des conditions de faible luminosité, l’iPhone passe toujours à l’appareil photo ultra-large pour prendre une photo macro. Le meilleur appareil photo sur le téléphone est l’appareil photo grand angle, qui peut également bien gérer les situations de faible luminosité. Et parce que le téléphone doit être si proche du sujet, il bloque en fait une partie de la lumière, ce qui donne un gros plan médiocre. »

Le Wall Street Journal n’a pas été très impressionné par le mode Cinématique :

« Avec les vidéos, mec, j’étais vraiment enthousiasmé par le nouveau mode Cinématique. Et bon sang, c’était une déception. La fonctionnalité, que vous pourriez appeler « Mode portrait pour la vidéo », ajoute des éléments artistiques et du flou autour de l’objet mis au point. La meilleure chose est que vous pouvez appuyer sur pour recentrer pendant l’enregistrement (et aussi le faire plus tard dans l’application Photos).

Malheureusement, le logiciel a du mal à savoir où commencent et se terminent les objets. C’est très similaire aux premiers jours du mode Portrait, mais c’est pire parce que le flou se déplace et se déforme maintenant. J’ai tourné des séquences où le logiciel a perdu des parties du nez et des doigts et a eu du mal avec des objets comme un téléphone ou un appareil photo. Le porte-parole d’Apple a déclaré que le mode cinématique est une « innovation révolutionnaire qui continuera de s’améliorer au fil du temps ». »