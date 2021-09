Apple a mis à jour son site Web iCloud.com, en ajoutant notamment un nouveau look pour iCloud Mail.

Le nouveau look de la version Web d’iCloud Mail est similaire aux applications de messagerie natives sur iOS 15 et iPadOS 15, avec un design plus propre et plus rationalisé que la version précédente. Les fonctionnalités sont restées pratiquement inchangées, mais maintenant les couleurs sont plus claires, la police a été mise à jour et il y a une nouvelle fenêtre de composition plus petite pour écrire des e-mails en prenant moins de place.

Apple avait introduit le nouveau design Web de messagerie ‌iCloud‌ pendant la phase de test bêta d’iOS 15‌ et était auparavant limité au site beta.icloud.com, mais il est désormais également publié sur iCloud.com.

De plus, Apple a également rendu les fonctionnalités Masquer mon e-mail et Domaine de messagerie personnalisé disponibles sur le site principal iCloud.com. Hide My Email est conçu pour permettre aux utilisateurs de créer des e-mails jetables qui transfèrent le courrier vers une adresse e-mail principale. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent créer différentes adresses e-mail pour des sites Web individuels, puis les désactiver si des e-mails de spam commencent à arriver.

Les domaines de messagerie personnalisés sont conçus pour permettre aux utilisateurs d’utiliser leurs propres adresses e-mail personnalisées avec la fonction de messagerie ‌iCloud‌. Les enregistrements de domaine doivent être mis à jour avec les paramètres d’Apple, l’accès au domaine est donc requis.

En plus d’iOS 15 et d’iPadOS 15, vous pouvez désormais accéder à toutes ces nouvelles fonctionnalités sur iCloud.com.