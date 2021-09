Apple Plans a reçu une mise à jour majeure avec iOS 15, comme de nouveaux détails dans les villes, un globe interactif et des itinéraires routiers améliorés.

Les directions dans l’application Plans sur iOS 15 offrent une nouvelle fonction qui vous permet de choisir une heure d’arrivée ou de départ, afin d’obtenir à l’avance des temps de trajet en fonction du trafic ou d’autres interruptions. Si vous appuyez sur « Partir maintenant » à côté de « Ma position » lorsque vous obtenez un itinéraire vers un point spécifique, vous pouvez choisir d’obtenir un itinéraire avec une heure « Départ à » ou « Arrivée avant » qui vous permet de sélectionner des dates à l’avance et l’heure de départ ou d’arrivée. Cela a longtemps été disponible sur Google Maps, mais jusqu’à présent, il n’y avait aucun moyen d’obtenir une estimation des temps de trajet avant un voyage sur Apple Plans. Les itinéraires routiers ont été améliorés avec des détails plus faciles à voir sur le trafic, les accidents et les caractéristiques de la route telles que les voies de virage et les médianes.

Les autres nouvelles fonctionnalités d’Apple Plans incluent des perspectives 3D au niveau de la rue pour les échangeurs complexes, des directions détaillées en réalité augmentée lors de la marche, une expérience de transport en commun améliorée, de nouveaux espaces réservés avec des informations commerciales à jour, une fonctionnalité de recherche améliorée et un profil d’utilisateur dédié aux rapports en cas de problèmes.

Apple a également ajouté un nouveau globe interactif similaire à Google Earth et des « expériences urbaines détaillées » qui permettent aux utilisateurs d’explorer des villes telles que San Francisco, Los Angeles, New York et Londres avec de nouveaux détails sur les bâtiments, les arbres, les monuments et plus encore.

Avec iOS 15, Maps vous suit automatiquement lors d’un trajet en transport en commun et peut vous avertir de l’heure de descente, tout en offrant des informations directionnelles plus détaillées. Nous avons également des informations sur l’altitude, de nouvelles couleurs et étiquettes de route, des espaces réservés personnalisés et un nouveau mode nuit au clair de lune.

Lorsque vous naviguez sur un iPhone ou avec CarPlay, Maps offre une expérience tridimensionnelle plus immersive, avec des routes plus détaillées pour reconnaître les voies de virage, les diviseurs de trafic, les pistes cyclables et les passages pour piétons. Enfin, avec iOS 15, si l’iPhone est retenu, Plans calcule la position avec une extrême précision pour afficher le parcours de marche en détail en réalité augmentée.

