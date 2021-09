En attendant l’arrivée des premiers appareils chez les clients français, une première vidéo de déballage de l’iPhone 13 Pro Max a été divulguée. La vidéo offre un aperçu du nouveau packaging et du nouveau design de l’iPhone 13 Pro Max de couleur or.

La vidéo provient de la chaîne YouTube de SalimBaba Technical. On voit tout de suite qu’Apple a également repensé la boîte de l’iPhone 13 pour supprimer le plastique, à la place on retrouve une languette en carton. C’est une nouvelle étape de l’entreprise dans sa lutte pour le respect de l’environnement.

L’emballage repensé supprime donc le film plastique externe, évitant 600 tonnes de plastique et rapprochant Apple de son objectif de supprimer complètement le plastique de tous les emballages d’ici 2025.

Mais revenons au déballage en question, en ouvrant la boîte il n’y a pas de nouveautés par rapport à la génération précédente : les manuels habituels, un autocollant Apple et un câble USB-C vers Lightning. L’iPhone 13 Pro Max présente un design très similaire à celui de l’iPhone 12 Pro Max, mais il y a quelques changements mineurs. L’épaisseur augmente légèrement et par conséquent aussi le poids. L’appareil photo arrière est aussi plus épais, ainsi que la bosse qui abrite le compartiment photographique.

Ci-dessous, vous pouvez regarder la vidéo de déballage de l’iPhone 13 Pro Max.