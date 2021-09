Zynga Inc et Lucasfilm Games présentent de nouvelles informations sur le jeu de combat compétitif Star Wars : Hunters, qui arrivera sur l’App Store en 2022.

La bande-annonce donne aux joueurs un aperçu en profondeur des personnages, des décors et d’autres détails du jeu : les guerriers du côté obscur apprendront bientôt que personne ne peut affronter l’Arène seul.

Une fois sur la planète Vespaara, les Hunters de tous les coins de la galaxie se préparent à s’affronter dans l’Arène. Au centre de l’action, l’astucieuse guerrière du côté obscur Rieve se prépare à affronter le mandalorien Aran Tal avec son sabre laser, un tireur d’élite mandalorien qualifié prêt à s’opposer à quiconque décide d’embrasser le côté obscur. Grozz, guerrier Wookiee spécialisé dans le désarmement des droïdes, Jawas et son arsenal caché, Zaina, vétéran Rebelle qui se bat pour l’honneur, et d’autres Hunters de factions et d’espèces familières aux fans de l’univers Star Wars font irruption sur le champ de bataille pour former deux équipes prêtes à donner vie à une confrontation spectaculaire, alors que l’ombre du navire Hutt se projette sur le champ de bataille.

Se déroulant après la chute de l’Empire Galactique, Star Wars : Hunters connectera les joueurs en temps réel pour combattre dans des environnements inspirés des décors emblématiques de Star Wars. Les joueurs pourront choisir parmi un ensemble de nouveaux personnages uniques et distinctifs, y compris des chasseurs de primes audacieux, des héros de la rébellion et des Stormtroopers impériaux, dans un jeu d’action qui plonge les joueurs dans un conflit Star Wars rapide et visuellement époustouflant. Star Wars : Hunters en version mobile sera disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store en 2022.