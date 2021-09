Dans une note interne envoyée à ses employés, Apple dit qu’elle surveille la situation des contestations judiciaires contre la loi sur l’avortement récemment adoptée au Texas.

La note, qui fait référence à la « loi très restrictive sur l’avortement » du Texas, a été partagée en interne hier.

« Chez Apple, nous soutenons les droits de nos employés à prendre leurs propres décisions concernant leur santé reproductive », indique le message. « Nous surveillons activement les procédures judiciaires qui contestent la loi très restrictive sur l’avortement adoptée au Texas. En attendant, nous souhaitons vous rappeler que nos avantages chez Apple sont complets et permettent à nos employés de voyager hors de l’État pour un traitement médical si celui-ci n’est pas disponible dans leur État d’origine. »

Adoptée au début du mois, la nouvelle loi impose une interdiction quasi totale de l’avortement après six semaines de grossesse. Pour tenter de contrer cette règle, plusieurs poursuites ont été engagées au Texas qui, selon toute vraisemblance, seront également soutenues par Apple. D’autres entreprises ont également critiqué la loi et prennent des mesures pour aider leurs employés. Salesforce, par exemple, a proposé de déplacer les travailleurs et leurs familles s’ils ont des inquiétudes concernant les soins de santé liés à l’avortement. On ne sait pas si Apple envisage de mettre en place des programmes similaires.

Au Texas, il y a le campus Apple à Austin, qui emploie des milliers d’employés, tandis qu’en 2022, une nouvelle installation ouvrira ses portes et devrait accueillir jusqu’à 15 000 travailleurs. Il y a aussi 17 Apple Store dans l’état.