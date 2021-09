Plusieurs nouveautés arrivent sur Apple Arcade, avec des jeux comme « Castelvania : Grimoire Of Souls », « Temple Run : Puzzle Adventure », « Tiny Wings+ » et « NBA 2K22 Arcade Edition ».

Castelvania: Grimoire Of Souls

Mettant en vedette l’action 2D classique que les fans de Castlevania connaissent, Grimoire of Souls donne aux joueurs une grande liberté pour aborder 60 étapes en tant que l’un des cinq héros jouables, chacun avec ses propres capacités uniques. Vous pouvez continuer en tant qu’Alucard, de Castlevania: Symphony of the Night, ou prendre le contrôle de Simon Belmont de Castlevania original, ou vaincre des ennemis comme Maria Renard de Castlevania: Rondo of Blood, Charlotte Aulin de Castlevania: Portrait of Ruin et Shanoa de Castlevania : Ordre d’Ecclesia.

La sortie exclusive de Grimoire of Souls sur Arcade apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles qu’une nouvelle bande-son, un système de progression amélioré et des mises à jour pour les armes et les personnages. Au fur et à mesure que l’aventure progresse, les joueurs rempliront leur Compendium en jeu, un journal qui gardera une trace de toutes les armes et armures collectées / déverrouillées et des ennemis rencontrés dans le jeu.

L’ajout de scènes doublées et d’animations très précises rendent les cinématiques plus engageantes. Les joueurs peuvent également profiter de la personnalisation des personnages, avec une grande variété de costumes pour chaque personnage jouable.

Jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, Grimoire of Souls est disponible exclusivement sur Apple Arcade.

Temple Run: Puzzle Adventure

Temple Run: Puzzle Adventure d’Imangi Studios met les joueurs au défi de résoudre des énigmes de match-3 pour percer les mystères de l’ancien royaume des temples. Les joueurs créeront de puissants combos et utiliseront des pièces spéciales pour devenir de véritables champions du temple. Ils enverront leurs coureurs à la recherche de trésors avant que le démon singe n’atteigne l’équipe de personnages légendaires de Temple Run. Plus ils joueront, plus les coureurs partiront à la poursuite de l’Idole d’Or. Au cours des différents niveaux, vous devrez aider l’aventurier archéologue Scarlett Fox à résoudre les énigmes et à surmonter les mystérieux obstacles en cours de route.

De nouveaux niveaux seront ajoutés au fil du temps, pour un nombre infini d’heures de jeu et d’énigmes à résoudre.

Le jeu est disponible sur Apple Arcade.

NBA 2K22 Arcade Edition

NBA 2K22 Arcade Edition de 2K Games est le dernier titre de la populaire série NBA 2K et sera exclusif à Apple Arcade. Les joueurs pourront s’amuser avec les plus grandes stars du moment, comme Luka Doncic, Damian Lillard, Kevin Durant, Jayson Tatum, Zion Williamson, Rui Hachimura, Karl-Anthony Towns et bien d’autres.

Les joueurs pourront également choisir parmi leurs équipes NBA préférées et jouer contre des adversaires dans des matchs rapides avec des listes NBA mises à jour jusqu’en 2022, affronter un ami en mode multijoueur en ligne ou jouer au basket-ball de rue 3v3 en mode Blacktop. Les aspirants entraîneurs pourront devenir GM et entraîneurs-chefs de leur franchise NBA préférée et constituer leur équipe de rêve en mode Association. Ils seront en mesure de gérer leur liste et leurs échanges NBA, de signer des agents libres, de rechercher des talents émergents et de contrôler les finances de leur équipe.

Il sera également possible de commencer un voyage dans la NBA en mode Ma CARRIÈRE, en personnalisant l’apparence personnelle, le rôle, le numéro de maillot et de commencer une carrière dans la NBA en tant que tireurs d’élite, manieurs de balle d’élite, finisseurs de haut niveau et plus encore. En mode MyCOURT, il sera possible de modifier votre terrain de basket, où vous pourrez pratiquer et affiner vos compétences, vous entraîner pour améliorer vos statistiques et enfin pouvoir atteindre le statut de All-Star NBA. Avec l’édition NBA 2K22 Arcade, vous pourrez découvrir le basketball NBA 2K comme jamais auparavant, avec encore plus d’options pour profiter du jeu.

NBA 2K22 est disponible sur Apple Arcade.

Tiny Wings+

Tiny Wings+ d’Andreas Illiger est un jeu d’arcade qui vous permettra de réaliser votre rêve de voler. Vous incarnerez un oiseau aux ailes trop petites. Heureusement, le monde regorge de belles collines que vous pouvez utiliser pour sauter, glisser, battre des ailes et reprendre votre envol. Au moins pendant quelques instants, jusqu’à ce que cette vilaine gravité vous ramène au sol.

Le jeu est disponible en pré-commande à partir de ce lien.