Toujours dans un effort écologique, Apple semble avoir passé un nouveau cap en supprimant l’emballage plastique des boites d’iPhone 13. Le leaker DuanRui a en effet publié une photo de la dite boîte où le plastique a été remplacé par une simple languette de sécurité.

Même si ce n’est pas une grosse avancée, cela n’en reste pas moins un bon geste écolo pour Apple qui souhaite de plus en plus devenir une entreprise 100% verte, dans tous les sens du terme. Pour rappel, Apple a pour objectif d’en finir totalement avec le plastique d’ici 2025, et cela passe évident aussi par les emballages de ses produits.

Désormais, la sécurité de la boîte d’iPhone 13 se fait simplement par une petite languette collante que l’on déchire pour accéder au contenu de celle-ci.