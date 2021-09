Nous y voilà ! Depuis quelques minutes, il est possible de finaliser la précommande des nouveaux iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

La gamme iPhone 13 apporte plusieurs améliorations au niveau des performances et surtout de l’appareil photo, avec le nouveau mode Cinématique présent sur tous les modèles et la prise en charge du format ProRes sur les versions Pro, également disponible les nouvelles coupes 1 To sur l’iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les prix débutent à partir de 809€ pour l’iPhone 13 mini, suivi de l’iPhone 13 à 909€, puis d de l’iPhone 13 Pro dès 1159€ et enfin l’iPhone 13 Pro Max à partir de 1259€. Bien sûr, les prix augmenteront en fonction de l’option de stockage choisie.

