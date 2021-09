La nouvelle gamme iPhone 13 Pro présente des capacités matérielles améliorées pour l’appareil photo, mais cela a nécessité une refonte de la « bosse » qui abrite le compartiment photographique.

Les nouveaux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max se sont considérablement améliorés dans le secteur photographique, en fait, nous avons des capteurs grand angle et ultra grand angle avec des ouvertures plus larges pour de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité. De plus, les modules grand angle et téléobjectif utilisent des objectifs à six éléments, tandis que le téléobjectif atteint une distance focale équivalente de 77 mm.

Pour s’adapter aux technologies nouvelles et améliorées, Apple a encore étendu la « bosse » de la caméra arrière sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max, comme en témoignent les nouvelles coques de la société. L’étui en silicone pour iPhone 13 Pro présente une découpe beaucoup plus grande, mesurant environ 38 mm sur 37 mm. La différence avec la précédente coque pour iPhone 12 Pro est assez frappante.

La bosse de l’appareil photo des iPhone 13 et 13 mini devrait également s’agrandir légèrement, Apple ayant adopté une nouvelle stabilisation sur le capteur grand-angle, obligeant la firme à placer les deux objectifs en diagonale.

Que pensez-vous de cette nouveauté esthétique ? Préfériez-vous la taille de la génération précédente ou accordez-vous peu d’importance à ce détail ?