Le premier épisode de la deuxième saison de The Morning Show est désormais disponible sur Apple TV+.

La deuxième saison de The Morning Show se compose de dix épisodes et continuera de présenter Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, ainsi que Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden.

Les nouveaux épisodes verront l’équipe de The Morning Show essayer de se remettre des actions menées par Alex (Aniston) et Bradley (Witherspoon) dans un monde en constante évolution « où l’identité est tout et l’écart entre la façon dont nous nous présentons et qui nous sommes entre vraiment en jeu ».

Le premier épisode, intitulé « My Least Favorite Year« , est disponible aujourd’hui. Les neuf autres épisodes sortiront chaque semaine chaque vendredi.