En février de cette année, Microsoft a annoncé que la nouvelle version d’Office serait lancée plus tard cette année. Maintenant, Microsoft a confirmé que la version publique d’Office 2021 sera lancée aux côtés de Windows 11 le mardi 5 octobre 2021.

Comme indiqué par The Verge, le canal de maintenance à long terme (LTSC) de Microsoft Office pour Windows et Mac est disponible à partir d’aujourd’hui pour les utilisateurs gouvernementaux et commerciaux. Office LTSC est conçu pour les entreprises des secteurs réglementés où les processus et les applications ne peuvent pas changer sur une base mensuelle, ou pour les installations de fabrication qui dépendent d’Office.

Microsoft dit qu’il prendra en charge cette version jusqu’à cinq ans, mais qu’il ne recevra aucune nouvelle fonctionnalité. Il ne sera pas non plus lié à l’IA et aux fonctionnalités basées sur le cloud du logiciel. Il existe également une version publique correspondant à la version LTSC, qui ne nécessite pas d’abonnement.

Microsoft répertorie les ajouts suivants à Office LTSC, qui devraient également s’appliquer à Office 2021 :

Focus de ligne : similaire à un mode de lecture pour supprimer les distractions et se déplacer ligne par ligne dans les documents Word.

Fonction XLOOKUP : aide à rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne dans une feuille de calcul Excel.

Prise en charge des tableaux dynamiques : nouvelles fonctions dans Excel qui utilisent des tableaux dynamiques.

Mode sombre : toutes les applications Office incluront la prise en charge du mode sombre.

Microsoft n’a pas encore parlé des prix des différentes versions d’Office 2021, mais on en saura sûrement un peu plus le 5 octobre.