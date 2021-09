Apple a grandi malgré la pénurie de puces qui a affecté de nombreux fabricants de smartphones et au-delà. L’iPhone 12 a stimulé les ventes au deuxième trimestre 2021, avec une croissance de 74% dans le segment des smartphones haut de gamme.

La percée qui a vraisemblablement permis à l’iPhone 12 de gagner autant de marché a été la fusion de deux éléments : un téléphone repensé, y compris le design, par rapport à l’iPhone 11 et à la connectivité 5G. En conséquence, Apple a gagné 57% sur la gamme de smartphones à 400 $ et près de 75% sur le segment de marché à 800 $, grâce à une forte demande pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

Une autre analyse à faire est liée à l’utilisation des appareils et à la façon dont les besoins des utilisateurs ont évolué dans ces années caractérisées par la pandémie. Les clients préféreraient donc des smartphones haut de gamme pour mieux gérer tout le travail intelligent qui se concentre désormais sur les appareils mobiles.

On verra comment la donne évoluera au prochain trimestre de l’année, avec Samsung qui pourrait gagner du terrain après la présentation des nouvelles brochures. Pour les effets sur le marché découlant du lancement de l’iPhone 13, nous devrons attendre et il est encore probable que l’iPhone 12 continuera à bien se vendre.