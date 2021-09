Selon de nouvelles rumeurs, Apple a accordé au fabricant d’écrans chinois BOE l’approbation conditionnelle de fournir des panneaux OLED pour la nouvelle série iPhone 13.

L’approbation conditionnelle d’Apple demande à BOE de commencer à fabriquer des écrans OLED uniquement pour une région spécifique et dans un inventaire limité afin de tester la capacité de fabrication réelle du partenaire. Grâce à ce nouvel accord, Apple disposera d’un plus grand nombre de panneaux, car en plus de BOE, il existe également des écrans LG et Samsung.

BOE fabrique actuellement des panneaux OLED pour iPhone 13 sur sa ligne B11 dans la province du Sichuan en Chine et a également reçu l’approbation pour fournir des panneaux iPhone 12 neufs et remis à neuf. Plus précisément, la société sera impliquée dans la production de panneaux OLED de 6,06 pouces pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13.