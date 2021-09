L’arrivée de la nouvelle puce A15 Bionic de la gamme iPhone 13 apporte des améliorations importantes en termes de performances. Mais quelles sont les réelles performances supplémentaires de cette nouvelle gamme de puces ?

Comme chaque année, il est temps de tester la « meilleure puce de tous les temps », le cœur battant de la nouvelle gamme iPhone présentée lors de la keynote. Apple a mis l’accent non seulement sur les performances du CPU mais aussi du GPU, qui sur la gamme Pro gagne un cœur supplémentaire par rapport aux quatre présents sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini. Le premier score sur Geekbench montre des performances graphiques supplémentaires importantes, avec un score égal à 14216 et une augmentation conséquente de 55% par rapport au même score Metal de 9123 obtenu par l’iPhone 12 Pro‌.

Concernant le CPU, Geekbench affiche un score monocœur moyen de 1730 sur l’iPhone 13, soit une augmentation d’environ 10% par rapport aux 1575 points de la génération précédente. Le score multicœur offre à la place une moyenne de 4621 points, avec une augmentation des performances de 21% par rapport aux 3832 de la génération précédente.

Comme toujours, Apple a réussi à améliorer significativement les performances déjà excellentes offertes par ses puces, restant une nouvelle fois en tête du segment mobile. La concurrence pourra-t-elle faire mieux ? Nous n’avons plus qu’à attendre pour le savoir.