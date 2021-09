L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max prennent en charge le format ProRes qui, comme annoncé par Apple, ne sera pas disponible au lancement.

ProRes est un codec largement utilisé par les professionnels de l’industrie cinématographique et est similaire à ce que ProRAW fait avec les photos, permettant aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos avec une compression minimale et des films de haute qualité facilement modifiables grâce au stockage accru des données de l’image numérisée.

Malheureusement, le support ProRes ne sera pas disponible lors du lancement de l’iPhone 13 Pro et Pro Max le 24 septembre. En effet, comme l’explique Apple, la fonctionnalité « arrivera avec une future mise à jour ». La société n’a pas publié plus de détails sur la disponibilité de cette fonctionnalité, mais le support arrivera probablement entre octobre et novembre avec une future mise à jour iOS.

La prise en charge de ProRAW, annoncée aux côtés de l’iPhone 12 en octobre 2020, n’a également été activée qu’avec une mise à jour iOS ultérieure (14.3) publiée en novembre. Cela signifie que, sauf surprise, ProRes ne sera pas disponible sur iPhone 13 Pro et Pro Max avec iOS 15 préinstallé au lancement.

Rappelons que d’autres fonctionnalités d’iOS 15 seront également publiées ultérieurement, telles que SharePlay, les cartes d’identité dans Wallet (États-Unis uniquement), le rapport de confidentialité de l’application et le contrôle universel sur iPad et Mac.