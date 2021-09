Hier, Apple a dévoilé un iPad mini 6 avec un tout nouveau design et les meilleures performances de sa catégorie, ainsi que le nouvel iPad 9. Seulement, Apple ne révèle jamais la quantité de RAM dans ses appareils, mais il est temps de le découvrir.

Le nouvel iPad mini est équipé de la même puce A15 Bionic utilisée à bord du nouvel iPhone 13, et est équipé de 4 Go de RAM, contre 3 Go de RAM trouvés dans la génération précédente d’iPad mini. Le nouvel iPad 9, en revanche, est toujours équipé de 3 Go de RAM, exactement comme le modèle de huitième génération. Ces valeurs ont été trouvées dans les codes de la bêta de Xcode 13, elles devraient donc être correctes.

Pour faire une comparaison rapide avec le reste de la gamme, les nouveaux iPad Pro M1 sont disponibles avec jusqu’à 16 Go de RAM en fonction de la capacité de stockage, tandis que l’iPad Air de quatrième génération dispose de 4 Go de RAM.

Les nouveaux modèles d’iPad mini et d’iPad peuvent déjà être commandés sur le site Web d’Apple, avec une disponibilité à partir du vendredi 24 septembre.