Apple ne partage jamais d’informations sur la RAM de l’iPhone, mais grâce à la bêta de Xcode 13 nous connaissons en détail les fonctionnalités présentes sur l’iPhone 13.

Comme confirmé par MacRumors, les iPhone 13 ont la même quantité de RAM que les iPhones 12. Cela signifie que les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont livrés avec 6 Go de RAM, tandis que les iPhone 13 et iPhone 13 mini ont 4 Go de RAM.

Les mêmes chaînes Xcode avaient révélé avec précision la quantité de RAM dans les modèles d’iPhone 12 l’année dernière et plusieurs générations d’iPhone précédentes.

Au niveau matériel, l’iPhone 13 est équipé d’une puce A15 Bionic plus économe en énergie, mais avec peu d’amélioration en termes de performances malgré le procédé avancé 5nm+ utilisé par TSMC pour fabriquer ce composant.