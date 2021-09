Avec l’ajout de nouveaux écrans basse consommation, une puce A15 plus efficace et des batteries plus grosses, les modèles iPhone 13 et 13 Pro offrent des améliorations significatives de la durée de vie de la batterie, le 13 Pro Max bénéficiant de la plus longue durée de vie de la batterie jamais vue sur un smartphone Apple.

En attendant de tester les nouveaux iPhone sur le terrain, on se fie aux chiffres partagés par Apple. La batterie de l’iPhone 13 mini dure sur le papier jusqu’à 1,5 heure de plus que l’iPhone 12 mini, tandis que celle de l’iPhone 13 dure 2,5 heures de plus que l’iPhone 12.

Plus précisément, l’iPhone 13‌ mini prend en charge jusqu’à 17 heures de lecture vidéo (13 heures en streaming) et jusqu’à 55 heures de lecture audio. L’iPhone 13‌ prend en charge jusqu’à 19 heures de lecture vidéo (jusqu’à 15 heures de streaming) et jusqu’à 75 heures de lecture audio. En comparaison, l’iPhone 12‌ offrait jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, jusqu’à 11 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 65 heures de lecture audio, tandis que l’iPhone 12 mini‌ durait jusqu’à 15 heures avec une lecture vidéo standard, jusqu’à 10 heures avec lecture vidéo en streaming et jusqu’à 50 heures avec lecture audio.

Les modèles iPhone 13‌ Pro ont une autonomie encore plus longue. La batterie de l’iPhone 13‌ Pro dure jusqu’à 1,5 heure de plus que l’iPhone 12 Pro et la batterie de l’iPhone 13‌ Pro Max dure jusqu’à 2,5 heures de plus que celle de l’iPhone 12 Pro Max.

Selon Apple, l’iPhone 13‌ Pro prend en charge jusqu’à 22 heures de lecture vidéo, jusqu’à 20 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 75 heures de lecture audio. L’iPhone 12 Pro‌ prenait en charge 17 heures de lecture vidéo, 11 heures de lecture vidéo en streaming et 65 heures de lecture audio. L’iPhone 13‌ Pro Max prend en charge jusqu’à 28 heures de lecture vidéo, jusqu’à 25 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 95 heures de lecture vidéo. L’iPhone 12 Pro Max prend en charge jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, jusqu’à 12 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 80 heures de lecture audio.

Tous les modèles ‌iPhone 13‌ continuent de prendre en charge la charge MagSafe jusqu’à 15 W et peuvent être chargés avec un chargeur sans fil Qi jusqu’à 7,5 W. La charge rapide est disponible et nécessite un adaptateur de 20 W ou plus et un câble USB-C.