Après cinq ans d’attente, Nintendo a enfin publié une mise à jour pour la Nintendo Switch qui ajoute la prise en charge des écouteurs Bluetooth.

Comme annoncé par Nintendo of America sur Twitter, les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent désormais connecter des appareils Bluetooth pour la sortie audio grâce à une nouvelle mise à jour publiée récemment.

Nintendo explique que jusqu’à deux manettes sans fil peuvent être connectées à une Nintendo Switch tout en utilisant l’audio Bluetooth, mais il ne sera pas possible de coupler des manettes sans fil supplémentaires tant que l’appareil audio Bluetooth ne sera pas déconnecté. De plus, l’audio Bluetooth sera déconnecté lors de la communication locale, par exemple lors du démarrage d’un jeu multijoueur local sans fil. Les utilisateurs ne peuvent connecter qu’un seul périphérique audio Bluetooth à la fois et ne peuvent pas profiter du microphone intégré. La Nintendo Switch peut toujours être associée à un maximum de 10 appareils.

Comment connecter des AirPods avec Nintendo Switch ?

Pour coupler vos AirPods avec la Nintendo Switch, suivez ces étapes :

Mettez à jour la Nintendo Switch vers la version 13.0.0

Allez dans « Paramètres système », puis dans « Audio Bluetooth »

Cliquez sur « Associer l’appareil »

Appuyez sur le bouton du boîtier des AirPods (avec les écouteurs à l’intérieur) et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce qu’il devienne blanc

Sélectionnez les AirPods sur le commutateur

La même procédure peut être effectuée pour connecter d’autres écouteurs ou casques Bluetooth. À partir de maintenant, vous entendrez l’audio Switch directement dans les AirPods, mais vous remarquerez peut-être une certaine latence.