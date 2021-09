Tim Cook a publié de nouvelles déclarations sur l’iPhone 13, l’iPad mini, Fintess+ et d’autres innovations présentées par Apple lors de l’événement du 14 septembre.

Tim Cook était enthousiasmé par les nouveaux produits Apple et a également parlé de la RA, du travail des Apple Store et des entraînements de groupe intégrés à Apple Fitness+.

« C’est formidable d’obtenir une réponse aussi positive de la part des gens », a déclaré Tim Cook, « et c’est formidable d’inviter des gens ici, afin qu’ils puissent avoir un aperçu de l’apparence de notre entreprise à l’intérieur, et d’une certaine manière à tirer un peu rideau sur l’Apple Park ».

Passons à l’iPad mini, véritable surprise de l’événement : « C’est notre plus grosse mise à jour jamais réalisée pour l’iPad Mini. C’est génial et les gens l’utilisent de tellement de façons différentes que nous voulions que tous les besoins soient satisfaits. Les gens aiment vraiment le pouvoir d’avoir cet appareil étonnant dans la paume de leur main. C’est incroyable de trouver tous ses cas d’utilisation dans quelque chose d’aussi ultra portable que celui-ci. »

Tim Cook a également expliqué comment l’Apple Watch et Apple Fitness+ poussent de plus en plus de gens à s’entraîner et à rester en forme : « Je ne peux pas imaginer faire de l’exercice maintenant sans Apple Watch. C’est assez surprenant pour moi, par rapport à mes anciennes habitudes. Et cette montre m’a motivé à commencer à faire ce que je pensais ne pas pouvoir faire ».

iJustine a noté que l’événement d’Apple n’a pas laissé beaucoup de place à la technologie AR, malgré la présence de capteurs LiDAR dans la gamme iPhone 13 : « Je suis tellement excité par la RA », a déclaré Tim Cook. « Je pense que la RA est l’une de ces très rares technologies profondes sur lesquelles nous reviendrons un jour et nous demanderons comment nous avons vécu sans elle dans le passé ! Et donc en ce moment vous pouvez en faire l’expérience de milliers de façons, en utilisant votre iPad ou votre iPhone, mais évidemment ces usages s’amélioreront de plus en plus au fil du temps. »

« C’est une excellente façon de faire des achats », a conclu Tim Cook. « J’ai hâte que cela devienne encore plus important dans l’éducation, le travail et bien d’autres domaines. Donc, je suis le fan numéro un de l’AR ».