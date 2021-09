En 2020, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max présentaient quelques différences non seulement en termes de taille d’écran, mais également en termes d’appareils photo. Avec l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, les caméras sont pratiquement identiques.

Cela signifie que les seules différences entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max concernent l’écran et l’autonomie de la batterie. Si nous regardons le secteur photographique, en effet, nous constatons que les caractéristiques et les fonctions sont les mêmes :

Système 12MP Pro avec téléobjectif, appareil photo grand angle et appareil photo ultra grand angle

Téléobjectif : ouverture ƒ/2,8

Grand angle : ouverture ƒ/1,5

Ultra grand angle : ouverture ƒ/1,8 et champ de vision de 120°

Zoom optique 3x, zoom optique 2x ; Plage de zoom optique 6x

Portraits en mode nuit activés par le scanner LiDAR

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur

Éclairage vertical avec six effets (Natural, Studio, Outline, Stage, Stage Mono, High ‑ Key Mono)

Double stabilisation optique de l’image (téléobjectif et grand angle)

Stabilisation optique de l’image avec déplacement du capteur (grand angle)

Objectif à six éléments (téléobjectif et ultra grand angle); objectif à sept éléments (grand angle)

Flash True Tone avec synchronisation lente

Panorama (jusqu’à 63MP)

Couvercle de lentille en verre saphir

Pixel Focus 100% (grand angle)

Mode nuit

Fusion profonde

HDR intelligent 4

Styles photographiques

Macrophotographie

Apple ProRAW

Capture de couleurs étendue pour les photos et les photos en direct

Correction de l’objectif (ultra grand angle)

Correction avancée des yeux rouges

Géoréférencement de photos

Stabilisation automatique de l’image

Mode rafale

Formats d’image capturés : HEIF et JPEG

L’année dernière, la stabilisation optique de l’image était exclusive à l’iPhone 12 Pro Max, ce qui signifiait que les utilisateurs d’iPhone 12 Pro ne pouvaient pas profiter de cette fonctionnalité. Avec la gamme iPhone 13 Pro / Pro Max, il n’y a plus de différences, les utilisateurs peuvent donc opter pour l’écran qu’ils préfèrent sans avoir à renoncer aux fonctionnalités avancées de l’appareil photo.