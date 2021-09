Apple a annoncé que les développeurs peuvent maintenant soumettre leurs applications compatibles iOS 15 et iPadOS 15 à l’App Store.

Comme prévu au cours des dernières heures, Apple publiera iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 le lundi 20 septembre. Pour cette raison, les développeurs peuvent déjà envoyer des mises à jour à leurs applications conçues pour les nouveaux systèmes d’exploitation à partir d’aujourd’hui.

iOS 15 et iPadOS 15 offrent de nouvelles API telles que les extensions Safari, l’intégration Shazam, la prise en charge du mode Focus, etc. Les développeurs qui ont créé de nouvelles applications ou des mises à jour avec les fonctionnalités d’iOS 15 peuvent désormais les soumettre à l’App Store avant la sortie officielle lundi prochain.

De plus, Apple dit que même les applications compatibles watchOS 8 et tvOS 15 peuvent désormais être soumises à l’App Store. Quant à macOS Monterey, la mise à jour arrivera plus tard cette année, les développeurs devront donc attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir charger des applications prêtes pour macOS 12.

Évidemment, vous devez utiliser Xcode 13 RC pour envoyer les applications mises à jour.