La prise en charge du format de compression vidéo ProRes d’Apple est l’une des fonctionnalités les plus importantes de l’iPhone 13 Pro. Seulement, elle est limitée uniquement aux modèles avec un stockage de 256 Go ou plus.

Le format ProRes en 4K à 30 images par seconde ne peut donc être activé que sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max équipés d’au moins 256 Go d’espace de stockage. Rappelons que ProRes est un codec vidéo avancé largement utilisé comme format de distribution finale pour les publicités, les longs métrages et les émissions, pour offrir une plus grande fidélité des couleurs et moins de compression. Le codec peut également être exporté vers des programmes tels que Final Cut Pro.

Selon les spécifications de l’iPhone 13 Pro / Pro Max partagées par Apple, ProRes en 4K à 30 ips est limité aux modèles 256 Go, 512 Go et 1 To. La variante 128 Go du smartphone peut filmer au format ProRes à 30 ips, mais avec une résolution considérablement réduite de 1080p.

Apple n’explique pas les raisons de cette limitation, mais on peut supposer que l’option 128 Go ne fournit pas les débits nécessaires pour suivre la création de vidéo 4K. L’iPhone 13 Pro de 256 Go coûte 1 279 €, tandis que la version Pro Max avec la même option de stockage coûte 1 379 €.