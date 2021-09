Hier soir, Apple a officiellement présenté les nouveaux iPhone 13/mini et 13 Pro/Max. La nouvelle gamme n’a pas introduit, du moins apparemment, de changements significatifs dans le design, on peut alors se demander si les coques d’iPhone 12 sont compatibles avec les nouveaux modèles ou pas.

Malheureusement, la réponse est non. Bien que les dimensions globales du téléphone soient les mêmes, le module de l’appareil photo est plus large d’environ un millimètre. Cela signifie que l’espace dédié à la caméra d’une coque iPhone 12/12 Pro ne correspond pas au module caméra des nouveaux iPhone. En vertu de cette différence très légère mais malheureusement impactante, il semble possible d’utiliser une coque iPhone 13 sur les modèles précédents, tant que ce surplus de millimètre ne vous dérange pas.

Apple a déjà mis à disposition sur la boutique quelques nouveaux accessoires pour iPhone 13. Vous pouvez donc vous rendre sur l’Apple Store pour choisir la coque la plus adaptée à votre nouvel iPhone.