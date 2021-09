Après avoir réduit sa flotte d’essais de conduite autonome en Californie à 54 en mai dernier, Apple a étendu le nombre de conducteurs au fil des mois à 114 conducteurs.

Apple a progressivement élargi sa flotte d’essais de conduite autonome en Californie, atteignant jusqu’à 154 conducteurs en octobre 2020. Cependant, le nombre de véhicules autonomes disponibles reste toujours à 69. Selon le DMV californien, Apple n’a pas encore de permis sans conducteur, bien qu’il existe plusieurs fabricants qui ont des permis similaires pour leurs flottes.

Même si Apple continue de travailler sur sa technologie de conduite autonome, on ne sait toujours pas quand l’Apple Car sera annoncée publiquement. Récemment, la société a annoncé que son vice-président Doug Field se retirait du projet Apple Car pour rejoindre Ford et que Kevin Lynch d’Apple prendra la relève en tant que Project Titan. De plus, il est apparu il y a quelques jours que la firme de Cupertino aurait décidé de développer elle-même la voiture, sans aucune aide extérieure.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas ce qu’Apple envisage de créer avec son projet Apple Car, s’il s’agit d’une voiture commerciale ou tout simplement d’une technologie pour d’autres véhicules. Son lancement n’est pas non plus clair, en fait, des rapports indiquent qu’il pourrait être dévoilé à tout moment de cette décennie.