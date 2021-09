Bien qu’Apple ait annoncé que le lancement du système Child Sexual Abuse Material (CSAM) prévu pour iOS 15 sera retardé, certains citoyens se sont plaints à l’entreprise en se présentant devant plusieurs Apple Store aux États-Unis.

Hier, plusieurs manifestants se sont rassemblés devant divers Apple Store aux États-Unis pour exiger que l’entreprise suspende complètement le lancement du système CSAM. Depuis l’annonce de la fonctionnalité par Apple, la société a été bombardée de critiques selon lesquelles le système derrière la détection de CSAM peut être utilisé pour détecter d’autres formes de photos à la demande de gouvernements oppressifs. Apple a fermement rejeté cette possibilité, affirmant qu’elle rejetterait toute demande de ce type de la part des gouvernements.

Malgré ces assurances, plusieurs citoyens ont protesté contre Apple avec des messages comme « Pas de logiciel espion sur nos téléphones, jamais ». Les manifestations ont été organisées par Fight for the Future, l’Electronic Frontier Foundation et plusieurs bénévoles qui craignent que la numérisation de photos et de vidéos sur iPhone ne représente un danger pour des millions de personnes.

Les principales manifestations ont eu lieu devant plusieurs Apple Stores à Boston, New York, Washington, Atlanta, Chicago, San Francisco, Portland, Minneapolis, Aventura et Houston. De nombreux manifestants soutiennent que si Apple va de l’avant avec son projet de déploiement de CSAM sur iOS, l’entreprise aura des « conséquences énormes ».