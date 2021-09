Apple TV+ a remporté sept Creative Arts Emmy Awards lors de la 73e édition des Creative Arts Emmy Awards le week-end dernier. Parmi les gagnants figurent « Boys State », « Ted Lasso » et « Carpool Karaoke: The Series ».

« Boys State », lauréat du Grand Prix du Jury du Festival du Film de Sundance, a remporté le « Meilleur Documentaire ou Spécial Non-Fiction ». Cette victoire fait d’TV+ le premier service de streaming à remporter un Emmy dans cette catégorie au cours de ses deux premières années de fonctionnement. Le film suit un groupe de lycéens qui participent au programme annuel Boys State du Texas, dans lequel ils devront se battre pour accéder à la plus haute fonction des Texas Boys, celle de gouverneur.

« Ted Lasso » a reçu un prix pour « Casting exceptionnel pour une série comique », ainsi que des prix pour « Montage d’image exceptionnel à une seule caméra pour une série comique » et « Mixage sonore exceptionnel pour une série comique, dramatique ou animée « . La série « Ted Lasso » raconte l’histoire improbable d’un manager de football universitaire américain qui accepte une offre pour diriger une équipe de Premier League.

« Carpool Karaoke: The Series » a remporté pour la quatrième année consécutive dans la catégorie « Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series ». L’émission présente des célébrités chantant leurs chansons préférées et parlant de leur vie. En août, « For All Mankind » et « Calls » ont reçu respectivement des Emmys pour « Innovation exceptionnelle dans la programmation interactive » et « Design de mouvement exceptionnel ».

Ce n’est pas tout, car Apple TV+ pourrait remporter quelques victoires supplémentaires lors de la diffusion de la 73e édition des Primetime Emmy Awards le dimanche 19 septembre. Le service de streaming a recueilli un total de 35 nominations.