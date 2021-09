Dans les semaines à venir, probablement entre octobre et novembre, Apple annoncera un iPad mini 6 avec un tout nouveau design. Ceci est confirmé par les premières images présumées d’un fabricant d’accessoires, publiées en ligne par l’utilisateur de Twitter connu sous le nom de « Majin Bu« .

Les images représentent l’iPad mini de sixième génération avec un design plein écran de style iPad Air, avec des bords carrés, un capteur d’empreintes digitales Touch ID dans le bouton d’alimentation et aucun bouton d’accueil. Le changement le plus notable qui différencie le design de l’iPad mini 6 de celui de l’iPad Air est le repositionnement des boutons de volume, désormais déplacés du même côté que le bouton d’alimentation Touch ID, mais à des angles opposés. Il s’agit d’un changement important, car sur tous les modèles iPad‌‌ précédents, les boutons de volume sont situés sur le côté droit de l’appareil.

La raison principale de ce choix semble être de pouvoir loger l’Apple Pencil‌ sur la tranche droite de l’appareil. Sur les modèles ‌iPad Air‌ et iPad Pro, cela est déjà possible, malgré la présence des touches de volume en raison de la plus grande longueur. La taille plus petite du nouvel iPad mini a probablement nécessité ce repositionnement.

En plus de ces images, nous vous laissons également un concept qui montre le design du nouvel iPad mini, des boutons de volume, et en près de trois minutes, il parvient à nous donner une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Que pensez-vous de ce nouvel iPad mini 6 ?