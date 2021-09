Apple TV+ est le service de streaming qui propose du contenu écrit et produit par l’entreprise, il n’est donc pas surprenant que les produits Apple soient présentés dans des tonnes de séries et de scènes de films. Cependant, il y a des détails très curieux que tout le monde ne connaît pas.

Un nouveau rapport du Wall Street Journal, qui a demandé le visionnage de plus de 74 épisodes de titres présentés sur Apple TV+‌, dont Ted Lasso, The Morning Show, Defending Jacob et Trying, délimite avec précision comment et pourquoi les placements de produits Apple sont fait dans des épisodes spécifiques.

Selon le rapport, dans les 74 épisodes de Apple TV+ concernés, il y avait entre autres 300 iPhone, 120 MacBook et 40 paires d’AirPods. Le total s’élève à plus de 700 placements de produits Apple. La série Ted Lasso à elle seule montrait 36 ​​produits Apple sur le plateau ou activement utilisés par les personnages.

Pour certains, Apple affiche ses produits pour une simple promotion, tirant parti de la popularité des titres TV+ pour renforcer son identité. Si tout cela est vrai, d’autre part, cela n’explique pas toute la vérité, car chaque positionnement est stratégique et n’est en aucun cas accidentel. Pour comprendre la logique derrière chaque choix, le Wall Street Journal a demandé plus de détails à Cristel Russell, professeur de marketing à l’Université Pepperdine.

La logique se résume à trois domaines ; images, audio et connexion de l’intrigue. L’attention du spectateur est généralement orientée vers le centre de l’affichage, ce qui rend plus évident le positionnement des produits au premier plan et centrés. Apple utilise cette logique dans plusieurs scènes de Ted Lasso et The Morning Show, par exemple, où les produits sont lentement concentrés au centre de l’écran.

Pour l’audio, cela peut inclure des références telles que le son d’une notification iOS ou des connexions directes aux fonctionnalités et services Apple. Dans plusieurs scènes de Ted Lasso, on entend les personnages dire qu’ils sont sur le point de passer un appel FaceTime ou qu’ils aimeraient acheter des actions Apple. Bien que très subtils, Russell dit que ces extraits sonores aident les consommateurs à établir un lien avec une marque ou un produit particulier.

Enfin, avec des liens d’intrigue, les scénaristes et producteurs d’Apple TV+ ‌visent à créer des liens émotionnels et physiologiques directs pour les téléspectateurs entre un appareil et l’histoire d’un personnage. Comme indiqué dans le rapport, et en particulier dans les scènes de Ted Lasso, le protagoniste Ted est vu en train d’utiliser son iPhone pour rester en contact avec sa femme alors que le processus de divorce est terminé.

Parce qu’Apple accorde une grande attention aux détails quant au moment et à la manière dont ses produits sont affichés dans le contenu ‌Apple TV+, l’entreprise est également préoccupée par le moment où ne pas montrer ses produits. Comme nous l’avons également signalé à plusieurs reprises sur ces pages, la société s’assure que les « méchants » de ses films et séries n’utilisent jamais les produits Apple, car les utilisateurs pourraient faire des associations négatives.

C’est vrai, si quelqu’un utilise un iPhone à coup sûr, il ne sera pas le « coupable ». Vice versa…