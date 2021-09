Après l’événement « California streaming » de demain, Apple en organisera un autre dédié aux nouveaux Mac et iPad cet automne.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’événement du 14 septembre sera dédié à l’iPhone 13, à l’Apple Watch Series 7 et aux AirPods 3, tandis qu’une keynote virtuelle supplémentaire sera organisée entre mi-octobre et mi-novembre pour présenter les nouvelles gammes Mac et iPad.

Répondant à une question sur les nouveaux Mac, Gurman a déclaré qu’il y aura un autre événement Apple en plus de celui de demain et qu’il sera dédié aux nouveaux modèles Mac et iPad. Par rapport à 2020, où trois événements d’automne étaient organisés également en raison de la pandémie, cette année la situation devrait revenir à la normale avec Apple qui se limitera à deux événements seulement.

La deuxième keynote devrait présenter un nouveau MacBook Pro Apple Silicon entièrement repensé, une nouvelle version du Mac mini avec une puce M1x, le nouvel iPad d’entrée de gamme et l’iPad mini de sixième génération sans bouton Home.